В Самарской области обновили кейс услуг для самозанятых

Бизнес-кейсы для самарских самозанятых обновили. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области обновили бизнес-кейсы услуг для самозанятых. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Комплексная поддержка самозанятых была разработана в регионе в 2020 году и сразу оказалась крайне востребованной, - пояснил Дмитрий Богданов. - За четыре месяца действия программы заявки на конкурс подали более 500 самозанятых, 40 из них стали обладателями кейса и получили целый комплекс маркетинговых, юридических и экономических услуг.

В 2021 году для самозанятых разработали новые решения.

- Это комплекс маркетинговых услуг, который поможет самозанятому найти свою аудиторию. Еще одной услугой станет консультация экспертов по правильной «упаковке» своего продукта в целях повышения продаж и расширения клиентской базы, - рассказал Дмитрий Богданов.

В минэкономе разработали несколько видов кейсов – например, «Диджитал сенсей» для работы в соцсетях и «Личный бренд» (консультация в SMM-агентстве).

Подать заявку для конкурсного участия, заполнить анкету и рассказать о своем проекте можно по ссылке https://case2021.mybiz63.ru/ до 30 числа каждого месяца.