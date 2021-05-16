Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 мая 2021 14:17

В Самарской области снова растет заболеваемость коронавирусом

Число заболевших за минувшие сутки оставило 121 человек
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Число новых больных снова растет

Число новых больных снова растет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снова увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом. По данным регионального оперштаба на 16 мая 2021 года число новых заболевших за сутки составил 121 человек. Для сравнения – на неделе эти цифры держали на отметке около сотни новых больных в день.

Больше всего новых заболевших нашли в Самаре – 39 человек. 28 ковидных пациентов прибавилось в Тольятти, 16 в Сызрани, 8 в Новокуйбышевске, 7 в Октябрьске, 5 в Отрадном, 4 в Похвистнево.

Всего 9 новых больных не имели внешних признаков инфекции, остальных нашли среди пациентов с ОРВИ и пневмонией.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 63296 случаев коронавируса.

К сожалению, не обошлось без новых жертв – за минувшие суки список погибших пополнился 15 новыми именами в возрасте от 51 до 83 лет. Общее число погибших от ковида в регионе достигло 1722 человек.