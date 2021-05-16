В Самарской области снова растет заболеваемость коронавирусом

Число новых больных снова растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снова увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом. По данным регионального оперштаба на 16 мая 2021 года число новых заболевших за сутки составил 121 человек. Для сравнения – на неделе эти цифры держали на отметке около сотни новых больных в день.

Больше всего новых заболевших нашли в Самаре – 39 человек. 28 ковидных пациентов прибавилось в Тольятти, 16 в Сызрани, 8 в Новокуйбышевске, 7 в Октябрьске, 5 в Отрадном, 4 в Похвистнево.

Всего 9 новых больных не имели внешних признаков инфекции, остальных нашли среди пациентов с ОРВИ и пневмонией.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 63296 случаев коронавируса.

К сожалению, не обошлось без новых жертв – за минувшие суки список погибших пополнился 15 новыми именами в возрасте от 51 до 83 лет. Общее число погибших от ковида в регионе достигло 1722 человек.