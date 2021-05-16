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Общество16 мая 2021 15:22

К вечеру 16 мая 2021 года в Самаре разыграется сильная магнитная буря

Метеочувствительным людям стоит быть осторожнее
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Магнитную бурю сопровождает аномальная жара

Магнитную бурю сопровождает аномальная жара

Фото: Антон СЕНЬКО

В воскресенье, 16 мая 2021 года, в Самаре ожидается сильная магнитная буря. Резкий скачок показателей электромагнитного поля Земли ожидается в послеобеденные часы, ближе к вечеру.

Изменение самочувствия метеочувствительные самарцы могли заметить уже с 15.00 –специалисты связывают это с возрастающей активностью Солнца. Сильная магнитная буря продлится весь вечер воскресенья и весь понедельник 17 мая 2021 года. Сила колебаний в магнитосфере Земли может достигнуть пяти балов.

Медики советуют метеочувствительным людям в этот период соблюдать щадящий режим, избегать чрезмерных нагрузок и стрессов, курения и употребления спиртного. Также следует следить за артериальным давлением и чаще проветривать помещение