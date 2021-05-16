В Самарской области выберут лучшую сувенирную продукцию самозанятых региона

Лучшие проекты получат партнера в лице региональных властей. Фото: минэкономразвития Самарской области

Самозанятых Самарской области, занимающихся изготовлением сувенирной продукции, приглашают принять участие в выставке-презентации, которую организует региональное министерство экономического развития и инвестиций совместно с центром «Мой Бизнес». Лучшая продукция будет использована для представительских нужд Самарской области. Такую выставку организуют по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

- На выставку приглашаются самозанятые, создающие сувениры с колоритом нашего родного Самарского края и использующих при изготовлении своих изделий символику региона и узнаваемые бренды, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарсакой области Дмитрий Богданов. - Отобранные проекты получат партнера в лице регионального правительства, дополнительный и стабильный рынок сбыта.

Продукция должна иметь презентабельную упаковку и содержать в себе обозначение региона.

Подать заявку на участие в выставке-презентации необходимо до 16 мая 2021 года. Мероприятие состоится 18 мая с 15.00 в центре "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211). Количество мест ограничено. Регистрация - по ссылке.