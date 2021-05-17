В Самаре в начале недели сохранится аномально жаркая погода до +35 градусов

Аномальная жара продлится до конца мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самаре в начале новой рабочей недели. В регионе сохранится аномальная жара без осадков.

В понедельник, 17 мая, в регионе будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +35 градусов, ночью +17…+14, местами +12…+14 градусов. Ветер южный 8-13 м/с.

18 мая, также осадков не ожидается. В Самаре днем +32…+34, по области до +35. Ночью воздух прогреется до +19 градусов. Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

В среду, 19 мая, ожидается такая же погода, как и в предыдущие дни. Температура воздуха будет держаться в пределах +32…+35 градусов, осадков не ожидается.

По данным Приволжского УГМС, такая аномально жаркая погода будет в регионе до конца мая. Это связано с тем, что отсутствуют облачные поля. Это способствует дополнительному прогреву воздуха. Синоптики сообщили, что во второй декаде мая 2021 года в Самарской области средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 7 градусов.