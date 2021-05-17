Жители Самары открыли пляжный сезон в прошедшие выходные 15 мая

Самарцы открыли купальный сезон на месяц раньше Фото: Кадр видео

Самарцы открыли купальный сезон раньше официальных сроков в 2021 году. Так, в прошедшие выходные, 15 мая, на набережной в Самаре присутствовали сотни человек, многие из которых даже окунулись в Волгу.

Несмотря на то, что официальное открытие пляжного сезона, традиционно начинается в середине июня, из-за аномальной жары +35 градусов многие жители Самары пришли на пляж.

Самарский видеоблогер снял с высоты, что происходило в жаркий день, в субботу 15 мая, на городских пляжах. Несколько дней подряд в Самаре наблюдается по-настоящему летняя жара, что несвойственно маю. Волга не успела до конца прогреться, но многие экстремалы уже открыли купальный сезон, даже дети заходили в воду.

Однако в эти выходные не обошлось и без несчастных случаев. В Тольятти мужчина, разгоряченный жгучим солнцем, решил охладиться в ледяной Волге. Организм не выдержал резких перепадов температур, и мужчина пошел ко дну. Все случилось буквально за несколько секунд. Очевидцы, которые находились на берегу, не успели помочь утопающему. Через некоторое время его тело нашли водолазы.