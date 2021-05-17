В Тольятти девушка сбила несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе

Подросток получил травму головы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти молодая девушка на Гранте сбила 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Подростка госпитализировали в больницу с травмой головы.

- Около половины десятого вечера, 16 мая, на улице Фрунзе в Тольятти 21-летняя автолюбительница допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал, не спешившись, проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Подростка госпитализировали в больницу, врачи диагностировали у пострадавшего травму головы. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Установлено, что девушка получила права в январе 2020 года. В момент аварии она находилась за рулем в трезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Кошелев Парке таксист сбил маленькую девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Врачи назначили ребенку амбулаторное лечение.