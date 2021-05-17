Житель Самарской области убил свою знакомую, спрятал её тело на ферме, а одежду сжег

В ходе ссоры, пьяный мужчина набросился на собутыльницу с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в апреле 2021 года произошло жуткое убийство. По версии следствия, неоднократно судимый 26-летний житель Красноярского района зарезал ножом свою 37-летнюю знакомую.

- Подозреваемый распивал спиртные напитки со своей знакомой. На почве личных неприязненных отношений возникла ссора, в результате которой мужчина нанес женщине множественные удары ножом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, подозреваемый спрятал ее тело на территории зернотока, который находится на ферме в Сергиевском районе Самарской области. Кроме того, убийца сжег одежду женщины и избавился от ножа, который был орудием убийства.

По данным следователей, сейчас подозреваемый задержан. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается совместно с сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.