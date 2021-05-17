В Самарской области на развилке рядом с Новосемейкино закрыли один из съездов

Закрытый участок дороги ремонтируют Фото: скриншот

В Красноярском районе Самарской области на 1034-1042 км трассы М-5 ведется работа по реконструкции участка автодороги. В связи с этим, вводится новая схема организации движения в районе примыкания обводной дороги города Самары к федеральной трассе.

- Съезд вправо при движении по Самарской обводной дороге в сторону Уфы теперь временно закрыт, маршрут перенаправлен прямо в сторону Москвы. При следовании к Уфе по обводной дороге водителям транспортных средств необходимо проехать прямо до ближайшего съезда (разворот в сторону Самары), двигаться по нему до следующего съезда (разворот в сторону обводной дороги), а затем, доехав до съезда к Уфе, совершить разворот в нужном направлении, - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Как сообщили дорожники, в месте, где вводятся временные ограничения, установлены соответствующие знаки и схемы организации движения. На остальных участках развязки между Новосемейкино и Белозерками, движения остается неизменным.

Сотрудники «Поволжуправтодор» просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим на участках в районе реконструкции.