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Происшествия17 мая 2021 11:13

В сети опубликовали фото с места трагедии в Самаре, где двухлетний малыш выпал из окна

ЧП произошло в воскресенье, 16 мая
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Тело малыша положили на одеяло. Сотрудники полиции оформляют документы по факту ЧП.

Тело малыша положили на одеяло. Сотрудники полиции оформляют документы по факту ЧП.

Фото: СОЦСЕТИ

В воскресенье, 16 мая 2021 года, в Самаре произошла страшная трагедия. Из окна многоэтажного дома выпал двухлетний ребенок. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, малыш разбился насмерть.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка

Фото: СОЦСЕТИ

- Молодая мама оставила открытым окно и отвлеклась на домашние дела. Ребенок залез на подоконник и рухнул вниз. От полученных травм малыш скончался до приезда медиков, - сообщили очевидцы трагедии.

Мама погибшего малыша находится в шоковом состоянии

Фото: СОЦСЕТИ

Мама ребенка выбежала из подъезда спустя секунды после падения. Малыш умер у нее на руках. Страшные кадры трагедии выложили очевидцы в социальные сети. На них видно, что женщина в шоковом состоянии бездвижно сидит с одеялом в руках, на которое переложили тело погибшего ребенка. На асфальте под окнами виднеются следы крови.

ЧП