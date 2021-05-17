117 заболевших и 15 смертей: статистика по коронавирусу в Самарской области на 17 мая 2021 года

В регионе снова зарегистрировано 15 смертей от коронавируса за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 17 мая 2021 года. За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 117 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 63 413 жителей Самарской области.

Из общего числа заболевших, на сегодняшний день 60 537 пациентов успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 103 человек.

В Самарской области растет число смертей среди больных ковидом. Так, по данным на 17 мая, в регионе зарегистрировано 1 737 летальных случаев. За прошедшие сутки список погибших пополнился на 15 человек.