В Самаре запустили мобильное приложение для пополнения транспортных и социальных карт

Скачать приложение можно как на "андроид", так и на "айфон"

Жители Самары теперь могут пополнить баланс транспортной или социальной карты, не выходя из дома. Сервис запустил мобильное приложение, в котором доступно пополнение проездного онлайн.

- Приложение начнет работать с 17 мая. Скачать его можно в «Google Play» или «App Store», - сообщили в администрации Самары.

Помимо того, что через приложение можно пополнить баланс транспортной карты, в нем же можно будет посмотреть историю зачислений и проверить, сколько денег осталось на счету. Платежи проводятся через любой банк, участвующий в Системе быстрых платежей.