Известные научные деятели рассказали тольяттинцам, как справляться с болью и чему учить детей

Выступления получились очень интересными Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В пятницу 14 мая во Дворце культуры "Тольяттиазот" состоялась заключительная лекция просветительского проекта "Химия слова". Это был уже четвертый сезон и проводил его один из ведущих производителей аммиака и карбамида в России ПАО "ТОАЗ".

Все лекции проходили с соблюдением мер безопасности от коронавирусной инфекции. Гостям раздавали маски, количество место было ограничено, соблюдалась социальная дистанция.

"Тольяттиазот" организовал 16 бесплатных лекций. Три прошли в онлайн-формате. Среди спикеров - известные люди. Так, в пятницу с темой "Жизнь есть боль" выступали два популяризатора науки из Москвы - химик-органик, сооснователь и главный редактор портала Neuronovosti.RU Алексей Паевский и врач лучевой диагностики Анна Хоружая.

– Четвертый сезон получился содержательным и интересным. Из-за распространения коронавирусной инфекции, мы добавили в формат лектория онлайн-встречи и расширили географию проекта. В декабре в интеллектуальном клубе выступил профессор Нью-Йоркского университета Николай Кукушкин. В январе состоялась прямая трансляция из Берлина – лекцию для тольяттинцев прочитала молекулярный биолог, автор нескольких книг Ирина Якутенко, - рассказала заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью АО Корпорация "Тольяттиазот" Юлия Петренко.

По словам Юлии, все темы были своевременны и полезны. Как справляться с болью? Стоит ли делать прививку от covid-19? Чему и как учить детей? Как побороть стресс? Участники проект ответили на эти и другие вопросы. Все, кто не смог лично присутствовать на лекциях, могут посмотреть их на канале "Тольяттиазота" в Youtube. Отметим, что "Химия слова" была создана в 2017 году. За время ее работы тольяттинцам прочитано 65 бесплатных научно-популярных лекций. Просветительские встречи посетили более 16 тысяч зрителей.