В Самаре с 21 мая по 10 июня пройдет международный джазовый фестиваль

Поклонников джаза ждут в филармонии на музыкальный вечер 22 мая 2021 года

В Самаре пройдет II Международный джазовый фестиваль «Движение». Он продлится больше двух недель – с 21 мая по 10 июня. Жителей и гостей города ждут выступления не только российских, но и зарубежных музыкантов.

Так, в эту субботу, 22 мая, на сцене Самарской филармонии выступит двукратный номинант премии Grammy Бенито Гонсалес и его трио. Также свою программу представит вокалистка, композитор и победительница конкурса Shure Montreux Jazz Vocal Competition-2015 Алина Енгибарян. Она выступит вместе с Сашей Машиным на барабанах.

Кроме того, гости фестиваля смогут послушать игру Карлоса Энрике Эчаварриа на саксофоне и Макара Новикова на контрабасе. Начало мероприятия – в 18:30. Худрук фестиваля – джазовый продюсер, музыкант, директор Самарской джазовой школы «Движение» и школы музыки Melоmania Денис Рыбаков.