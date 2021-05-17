В Самарской области из-за аномальной жары ввели оранжевый уровень опасности

Самарцам посоветовали не проводить много времени на солнце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области повысили уровень погодной опасности. Теперь он оранжевый. Все из-за аномальной жары, которая не спешит покидать регион.

По данным Приволжского УГМС, с 18 по 21 мая температура воздуха в губернии ожидается выше нормы на 9 градусов и более. В предстоящие дни, по прогнозам синоптиков, столбики термометров достигнут показателя в 36 градусов.

В такую жару сотрудники МЧС рекомендуют как можно меньше времени проводить на улице. Пенсионерам и детям не следует выходить на прогулку с 12 до 15 часов – это пик солнечной активности. Спасатели советуют пить больше воды. Алкоголь, пиво и кофе сейчас должны быть под запретом. Также на время стоит отказаться от усиленных занятий спортом и большой физической нагрузки.

Напомним, что до 27 мая в регионе действует запрет на посещение лесов. Нельзя также разводить костры, жечь сухую траву и мусор. Ограничения ввели из-за участившихся случаев природных пожаров. Основная причина их возникновения, по данным МЧС, – человеческий фактор.