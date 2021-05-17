В прокуратуре рассказали, как сделать жизнь детей безопаснее

Научите детей не доверять незнакомцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в последнее время произошла несколько случаев нападений на детей: 1 мая на ул.Краснодонской подростка жестоко избили в лифте, зимой педофил заманил к себе в машину девочку и изнасиловал ее. Каждый такой случай вызывает массу откликов, возмущения и негодования.

Прокуратура Красноглинского района Самары вместе с местной администрацией подготовила памятку с основными правилами безопасности, которые должны знать взрослые и дети.

Чтобы дети не попали в беду, их нужно научить остерегаться незнакомцев и не бояться позвать на помощь, если они чего-то испугаются.

Правила поведения на улице:

1. Не разговаривайте и никуда не ходите вместе с незнакомыми людьми

2. Избегайте нахождения в безлюдных и неосвещенных местах

3. Не садитесь в автомобиль с незнакомым водителем

4. Если к вам пристает незнакомый, бегите в ту сторону, где много людей

5. Если преследует незнакомец, не заходите в подъезд, попросите родителей по телефону встретить вас

6. Если насильно сажают в машину, громко кричите, зовите на помощь

7. Не заходите в лесной массив

8. Не заходите в лифт с незнакомыми людьми

Свод простых правил, которыйе должен знать каждый Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Родителей же сотрудники правоохранительных органов просят поговорить с детьми заранее о том, что на улице может быть небезопасно:

Обратите внимание на несколько правил:

1. Попросите ребенка не демонстрировать открыто личные вещи, особенно дорогие, на улице

2. Запретите открывать дверь незнакомым людям

3. Научите не знакомиться с «чужими» взрослыми, не ходить к ним в гости, не заходить в лифт и не садиться в автомобиль к незнакомцам, а главное – не верить их обещаниям, ведь они могут обернуться трагедией

4. Объясните детям, почему не надо поднимать бесхозные вещи, не соглашаться идти в парк аттракционов и не принимать подарки от незнакомых людей

5. Поговорите с детьми о том, что в случае какого-либо происшествия они должны рассказать Вам о случившемся, а Вы уже сообщите о ЧП в правоохранительные органы

6. Покажите ребенку, как пользоваться функцией экстренного набора на мобильном телефоне

КОНКРЕТНО

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122

Телефон дежурного прокурора в прокуратуре Самарской области 8-846-340-61-78

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