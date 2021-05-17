Из Самары в Каир стали чаще летать самолеты

Частота рейсов из Самары в Каир возросла в два раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании аэропорта Курумоч произошли изменения. Увеличилось число рейсов из Самары в Каир. Теперь самолеты будут летать в столицу Египта дважды в неделю, сообщает пресс-служба самарской аэрогавани.

С 7 мая авиарейсы в Каир выполняет авиакомпания AzurAir. Она перевозит пассажиров на Boeing 767-300. Полеты выполняются раз в неделю – по пятницам.

С 14 мая в столицу Египта запустила прямой рейс компания RoyalFlight. Его обслуживает воздушное судно Boeing 757-200. На сайте аэропорта Курумоч указано, что пока перевозчик будет выполнять полеты по пятницам, а с 3 июня – по четвергам.

Напомним, на этой неделе открывается новый прямой рейс из Самары. С 19 мая начнут летать самолеты до Баку. Частота – один раз в неделю, по вторникам.