Полиция не стала возбуждать уголовное дело об удушении школьника в туалете

Полиция на запрос "Комсомолки" затруднилась что-либо пояснить по поводу этой ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области провели проверку по заявлению мамы пятиклассника о том, что ее сына едва не задушили в туалете.

Напомним, эта история произошла в одной из сельских школ в апреле. Пятиклассник Леша рассказал маме, что местный хулиган Даня из 7 класса в туалете якобы практиковал на нем приемы удушения. Женщина была в ужасе и написала заявление в полицию.

В областном МВД постеснялись комментировать ситуацию, сославшись на закон о персональных данных. Между тем, по данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, сельские полицейские просто отказали в возбуждении уголовного дела, хотя 7-классник Даня уже состоит на учете в местном подразделении по делам несовершеннолетних.

Интересно, что местные органы опеки о произошедшем узнали только от журналистов, но обещали внимательно изучить ситуацию и принять меры:

- Произошедшая ситуация будет рассмотрена на заседании районного комитета по вопросам семьи , - рассказали корреспонденту «КП-Самара» сельские власти. – С семьей Дани мы усилим работу, привлечем к делу в том числе специалистов из Областного центра социальной помощи семье и детям.

В министерстве образования региона уточнили также, с Даней работают психологи, а администрация школы усилила контроль за его поведением.

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