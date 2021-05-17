Где и как заразились коронавирусом 117 самарцев 17 мая 2021 года

Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 63 413 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Самарской области. По данным на понедельник, 17 мая, инфекцию подхватили 117 человек. Рассказываем, где и как они заразились.

По информации оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов выявили в Самаре (53 случая). На втором месте - Тольятти. Здесь суточный прирост составил 32 больных. В Новокуйбышевске прибавилось 15 зараженных, в Сызрани - 7, в Кинеле - 4. В Волжском и Кинельском районах нашли по двое заболевших, в Кошкинском районе и Октябрьске - по одному.

106 новых ковид-пациентов выявили среди тех, у кого подозревали ОРВИ или внебольничную пневмонию. У 11 человек никаких симптомов COVID-19 не было.

Таким образом, общее число случаев заболевания КВИ теперь составляет 63 413. Смертельных случаев - 1 737, в том числе 15 за минувшие сутки.

Большинство пациентов, которые не смогли побороть вирус, страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Это мужчины 64, 65, 67, 69, 71, 73, 84 лет и женщины 48, 62, 64, 79, 81, 89 лет. У 82-летней пациентки, помимо проблем с сердцем, было также заболевание почек, а у 58-летнего мужчины - пищеварительной системы.