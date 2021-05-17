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Общество17 мая 2021 19:25

В небе над Самарой засняли «поезд» из спутников Илона Маска

Вереницу из светящихся объектов можно было наблюдать вечером 16 мая 2021 года
Дарья ГОРОХОВА
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Спутники Илона Маска пролетели над Самарой вечером 16 мая / Фото: Кирилл Семибратов / Самара life

Спутники Илона Маска пролетели над Самарой вечером 16 мая / Фото: Кирилл Семибратов / Самара life

Фото: vk.com

Вечером в воскресенье, 16 мая, в небе над Самарской области можно было наблюдать необычное явление — «поезд» из светящихся точек. Его успели заснять жители Самары и Новокуйбышевска.

По словам очевидцев, вереница из светящихся шаров очень быстро передвигалась по воздуху, а затем неожиданно пропала. Было это примерно в 23:40.

Как выяснилось, это были космические аппараты, произведенные компанией американского предпринимателя, изобретателя и инженера Илона Маска. Накануне, 16 мая, в штате Флорида запустили ракету-носитель Falcon 9 вместе с 52 спутниками связи Starlink.

Как сообщили в группе AstroAlert, в течение нескольких дней спутники будут летать на одной орбите, находясь очень близко друг от друга. Благодаря этому и создается впечатление, что в небе парит «поезд».

Отметим, что спутники Илона Маска можно будет увидеть и сегодня вечером, 17 мая. Они пролетят над Москвой, Санкт-Петербургом, Воронежем, Саратовом, Казанью и над другими российскими городами. Возможно, жителям Самарской области тоже вновь удастся наблюдать это явление.