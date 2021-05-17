Дарья Кислицына: Надеюсь, послание губернатора будет ориентировано на потребности жителей области

Дарья Кислицына подчеркивает, что глава региона всегда открыт для диалога с жителями

Глава департамента региональных программ Экспертного института социсследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына рассказала, чего ждет от ежегодного послания главы Самарской области, которое намечено на 18 мая.

Сначала эксперт отметила, что уже удалось сделать Дмитрию Азарову на посту губернатора за последние три года. Так, по его инициативе была создана Стратегия лидерства, в которой обозначили основные направления развития региона. В ее формировании приняли участие жители губернии.

Также Дмитрий Азаров, по мнению Дарьи Кислицыной, показывает большую эффективность при реализации крупных инфраструктурных проектов. В первую очередь речь идет о строительстве обхода Тольятти. Кроме того, в Самарской области готовы проект магистрали «Центральная» и программы по строительству жилья. Не исключено, что их удастся воплотить в жизнь благодаря инфраструктурным кредитам. Об этой мере поддержки регионов в своем послании Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин.

Еще одна отличительная черта Дмитрия Азарова на посту губернатора — открытость и готовность к диалогу. По словам представителя ЭИСИ, глава региона постоянно встречается с жителями, проводит прямые линии, общается с самарцами в соцсетях. Благодаря этому он оперативно реагирует на запросы людей.

- Ожидаю, что основными акцентами послания Дмитрия Азарова станут стратегические вопросы развития региона, предложения по решению его проблем и ориентация на потребности человека, - поделилась эксперт.