Самарские предприниматели смогут поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»

Самарской области есть, что предложить на зарубежных рынках

Предприятия Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года». Свои силы могут попробовать ИП, представители малого и среднего бизнеса, а также крупные компании, достигшие значимых результатов в экспорте несырьевых товаров и результатов интеллектуальной деятельности. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций.

По словам главы ведомства Дмитрия Богданова, в 2020 году только малые и средние предприятия при поддержке региона экспортировали на 2,5 млрд рублей. Самарской области есть, что предложить на зарубежных рынках. Он выразил уверенность, что местные компании смогут достойно представить губернию на конкурсе.

Конкурс пройдет в два этапа: окружной и федеральный. Заявки на первый принимают до 15 июня. По его итогам выберут призеров, которые отправятся на следующий этап. Всего будет шесть номинаций: экспортер года в сферах промышленности, высоких технологий, услуг, агропромышленного комплекса, а также «Трейдер года», «Прорыв года» и «Новая география».

Отметим, что принять участие в конкурсе смогут только те организации, у которых нет долгов по налогам и страховым взносам. Итоги станут известны на VIII Международном экспортном форуме «Сделано в России», который пройдет в Москве в ноябре.