В Самаре за неделю составили 9 протоколов на пассажиров транспорта без масок

С осени 2020 года в Самаре привлекли к ответственности 385 пассажиров-антимасочников / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжатся масочные рейды в общественном транспорте. За минувшую неделю проверяющие поймали 9 нарушителей режима. На всех составили протоколы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Рейды в транспорте проходят с участием сотрудников полиции. Они присоединились к проверкам в октябре 2020 года. С того времени в Самаре выявили уже 385 нарушителей. Всех привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Напомним, ее санкции предусматривают назначение штрафа на сумму до 30 тысяч рублей.

Сейчас все больше горожан отказываются надевать маски в общественных местах. Кто-то жалуется на жару, кто-то уверяет, что уже переболел коронавирусом или сделал прививку. Однако, как отмечают власти, это не дает им права ездить в транспорте без СИЗов.

Чтобы в салонах не было душно, их постоянно проветривают. А скоро в город прибудет новый транспорт, который позволит горожанам забыть о жаре. В Самару привезут 22 новых троллейбуса. В каждом уже установлен кондиционер.