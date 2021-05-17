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Общество17 мая 2021 21:40

В Центральном районе Тольятти до 21 мая не будет горячей воды

Подачу ресурса отключат на время гидравлических испытаний
Дарья ГОРОХОВА
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Тольяттинцам придется пять дней сидеть без горячей воды

Тольяттинцам придется пять дней сидеть без горячей воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 мая, в Тольятти стартовал очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. Теперь проверяют трубы в Центральном районе города. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Испытания теплосетей продлятся с 17 по 21 мая. В течение этих дней жителям части Автограда придется посидеть без горячей воды. Отметим, что теплоэнергетики проводят подобные работы каждый год. Они позволяют вовремя выявить проблему и устранить ее до начала отопительного сезона.

Нередко в такие периоды горожане могут наблюдать на улицах настоящие гейзеры. К примеру, на минувшей неделе в Тольятти прямо посреди парковки забил мощный грязевой фонтан. Он разорвал асфальт, раскидав его по округе. Досталось нескольким припаркованным на стоянке машинам.

Теплоэнергетики призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминают о правилах безопасности. Во время гидравлических испытаний нужно держаться подальше от наземных теплосетей и теплокамер, а также не оставлять возле них авто.

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