Пляжный сезон в Самаре официально откроют 15 июня 2021 года

До официального старта пляжного сезона в Самаре осталось около месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Остается около месяца до официального открытия пляжного сезона в Самаре. Департамент городского хозяйства и экологии сообщил в твиттере точную дату — это 15 июня 2021 года.

Как только уровень воды в Волге опустится до нужного уровня, на пляжи начнут завозить песок и необходимое оборудование — тенты, скамейки, кабинки для переодевания и урны. Также там появятся спасательные посты. Отметим, что на второй очереди набережной к этим работам приступят немного позднее. Дело в том, что с 7 по 20 июня там пройдет «ВолгаФест-2021».

Напомним, из-за сильной жары многих горожан потянуло на выходных к Волге. Некоторые успели уже не только позагорать под палящим солнцем, но и окунуться в прохладную воду.

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