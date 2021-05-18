В Самаре ночью полыхала кровля административного здания на Чернореченской

Пожарные около 4 часов тушили пламя Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В ночь на вторник, 18 мая, в Ленинском районе Самары произошел серьезный пожар. Вспыхнуло административное здание на улице Чернореченской, 6, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Вызов на пульт дежурного поступил в 1:51. Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля двухэтажной постройки. Была угроза распространения огня, но сотрудники оперативного ведомства не дали этому случиться.

Локализовать пламя удалось в 3:51. К тому моменту огнем была охвачена площадь в 500 кв. м. Полностью потушили пожар только в 5:51.

На месте работали 94 человека и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 64 сотрудника и 22 спецмашины. К счастью, в происшествии никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.