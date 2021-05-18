Аномальная жара в Самарской области 17 мая побила рекорд 1955 года

Самый жарки день выдался в Кинель-Черкассах - 35,3 °C Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аномальная жара в Самарской области продолжает бить рекорды. В понедельник, 17 мая, в регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха. Показания обновили метеостанции в 11 населенных пунктах, сообщает Приволжское УГМС.

Самый жаркий день вчера выдался в Кинель-Черкассах. Столбик термометра здесь поднялся до 35,3 °C. Побит рекорд 1996 года. На втором месте – Авангард. Накануне воздух там прогрелся до 33,8 °C. Это на 1,3 °C выше, чем в 1955 и 1996 годах. Затем идет Тольятти с 33,7 °C. Здесь тоже был перекрыт максимум температуры воздуха 66-летней давности.

Высокие температуры 17 мая также зафиксировали в Самаре, Клявлине, Челно-Вершинах, Аглосе, Сызрани, Новодевичье, Большой Глушице и в Серноводске. Столбики термометров там поднялись до 32,8 – 33,6 °C. Везде жара побила рекорд 1955 года.

Напомним, в Самарской области до 21 мая установили оранжевый уровень опасности. В течение ближайших дней температура воздуха в регионе будет выше нормы на 9 градусов и более.