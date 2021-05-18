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Общество18 мая 2021 7:43

В Самаре открыли новый скейтпарк и площадку для воркаута

Зону для любителей спорта обустроили напротив торгового центра «Мега»
Дарья ГОРОХОВА
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Спортивная площадка заработала 13 мая возле ТЦ / Фото: МЕГА Самара

Спортивная площадка заработала 13 мая возле ТЦ / Фото: МЕГА Самара

В Красноглинском районе Самары появились новые площадки для активного отдыха. Возле «Меги» открыли скейтпарк, футбольное поле и площадку для воркаута, сообщает пресс-служба торгового центра.

Также с 13 мая возле комплекса заработали летние площадки – пляж и домики гриль. А напротив центрального входа в ТЦ установили арт-объекты ИКЕА. Запустили уже и светомузыкальные фонтаны. В середине лета на площадке перед комплексом планируют открыть еще и «Мега Парк».

Футбольное поле у ТЦ можно свободно посещать в будние дни с 13:00 до 15:00. Для занятий в другие часы его можно арендовать.