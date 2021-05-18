Строительство обхода Тольятти идет с опережением графика

Новый транспортный объект построят в 5 этапов / Фото: министерство транспорта Самарской области Фото: Instagram.com

В Самарской области строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика. Рабочие уже приступили к обустройству слоев дорожной одежды, к возведению мостов и путепроводов, а также к работам по защите грунтов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Этот объект станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Его реализуют в рамках государственно-частного партнерства. Обход Тольятти вместе с Волжским мостом общей протяженностью около 100 км планируют построить в пять этапов. Заказчик второго и третьего – регион, остальных – концессионер. Отметим, что для возведения новой трассы пришлось изымать земельные участки.

- На 17 мая уже оформлено около 85% земель, необходимых для строительства объекта. Возникли некоторые задержки из-за того, что отдельные собственники предъявили завышенные требования и не соглашались с предложенной стоимостью возмещения. В итоге министерству пришлось изымать земли через суд, - рассказал замминистра транспорта и автодорог Самарской области Сергей Неретин.

Напомним, первый этап работ предполагает строительство моста через Волгу протяженностью 3,7 км. Второй – 35-километрового участка дороги в Ставропольском районе, развязки на пересечении с трассой «Тольятти – Ягодное» и нескольких путепроводов. Еще один – развязку типа «неполный клеверный лист» и путепроводов. Пятый – участка в 21 км, который пройдет по Сызранскому и Шигонскому районам.