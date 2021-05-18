В Тольятти таксист опрокинул на перекрестке «Приору», пострадала женщина

Таксист нарушил ПДД и устроил ДТП с пострадавшим Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 17 мая, на улице Шлютова в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там примерно в 19:20 столкнулись две «Лады Приоры», в итоге одна из них опрокинулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Одной легковушкой управлял 42-летний мужчина. Он подрабатывал таксистом и на момент аварии вез пассажира. Как отмечают в полиции, разрешения на эту деятельность у мужчины не было. Автомобилист, двигаясь по улице Самарской, выехал на перекресток с улицей Шлютова. При этом он не пропустил другую «Приору», которая ехала по главной дороге. После этого легковушка опрокинулась и застыла на правом боку.

В аварии пострадал один человек – 34-летняя пассажирка одного из автомобилей. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.