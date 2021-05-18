В Жигулевске завотделением больницы перевел «сотруднику банка» 1 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили очередной факт телефонного мошенничества. Жертвой обмана на этот раз стал 45-летний житель Тольятти, который работает завотделением больницы Жигулевска, сообщает пресс-служба облглавка.

По информации полицейских, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя тольяттинца пытаются оформить кредит, и предложил защитить сбережения. Для этого деньги нужно было перевести на «безопасный» счет.

Завотделением выполнил все, о чем его просил звонивший, и остался без крупной суммы денег. Он перевел телефонному мошеннику 1 млн рублей. Тольяттинец обратился в полицию, где возбудили уголовное дело.

В ГУ МВД по Самарской области призывают жителей быть бдительнее. Нужно остерегаться мошенников, которые представляются сотрудниками банка и просят перевести деньги на другой счет или назвать пин-код от карты.