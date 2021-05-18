Самарцы спасаются от аномальной жары у водоемов и в виртуальных вселенных

Чаще всего жители области выезжали в Ставропольский район на полуостров Копылово Фото: Антон СЕНЬКО

По-летнему жаркие майские выходные и праздничные дни самарцы провели в области, на пляжах и в дачных массивах, а те, у кого не было возможности поехать за город, предпочли вообще не выходить из дома.

Мобильный трафик МТС в первой половине мая вырос на территории области более чем в два раза, причем наиболее значительный его скачок наблюдался рядом с водоемами. Чаще всего жители области выезжали в Ставропольский район на полуостров Копылово, устраивали пикники в поселке Волжский Красноярского района и переправлялись через Волгу, отдыхая на всем протяжении правого берега от Рождествено до Гавриловой поляны. На втором месте по популярности ожидаемо оказались дачи – самарцы массово загорали на грядках и жарили шашлыки в Старосемейкино, Березовой Гриве и Федоровских лугах. Впервые в топ самых «качающих» сел, по данным МТС, вошли Екатериновка и Владимировка Безенчукского района, куда стали чаще приезжать любители рыбной ловли.

В то же время самарцы, у которых не было возможности уехать на выходные, предпочитали пережидать жару, не покидая собственных квартир. Трафик в традиционно популярных прогулочных местах – на набережной, площади Куйбышева и улице Ленинградской – на майских праздниках не превышал «будничных» значений. При этом, по данным индекса цифровой активности МТС, в этот период выросло число заказов в интернет-магазинах, службах доставки готовой еды и количество дистанционных консультаций с врачами. В период с 4 по 7 мая самый заметный рост показали платформы для удаленной работы и учебы, а с 9 по 11 мая наиболее популярными сервисами среди самарцев оказались онлайн-кинотеатры и киберспортивные и геймерские ресурсы.