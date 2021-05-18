Житель Самары напал с пистолетом на магазин в Кинеле

Разбойника в течение получаса поймали росгвардейцы / Фото: Росгвардия Самарской области Фото: vk.com

Вечером в Кинеле произошло вооруженное нападение на магазин по улице 50 лет Октября. Разбойник, угрожая пистолетом, похитил оттуда одежду. Стоимость украденного оценили в 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Далеко с похищенным преступник не ушел. Через полчаса после нападения на торговую точку его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Предполагаемым разбойником оказался 47-летний житель Самары. При нем была сумка, в которой росгвардейцы обнаружили украденные из магазина вещи и два пистолета.

Мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции. В дальнейшем правоохранители завели на него уголовное дело по статье «Разбой».