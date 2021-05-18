В Самаре самозанятых научат правильно распределять свое время

Самарцев научат новым знаниям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре людям, которые имеют специальный налоговый режим самозанятых, научат грамотно распределять своего время, вести переговоры и налаживать эффективные коммуникации. Это произойдет на образовательном курсе «Развитие soft-skills», который со 2 по 3 июня состоится на площадке регионального центра «Мой бизенс».

Мероприятия проводится в рамках реализации нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству. Начинающих бизнесменов и самозанятых граждан стараются активно поддерживать. Курирует эту работу министерство экономического развития и инвестиций.

— Сегодня у нас зарегистрировано 56,5 тысяч самозанятых. Каждый из них уже сегодня может зайти на сайт mybiz63.ru или обратиться в один из центров «Мой бизнес», чтобы узнать о возможностях, которые предлагает регион для плательщиков налога на профессиональный доход, — сообщил начинающим бизнесменам руководитель ведомства Дмитрий Богданов.

На новом образовательном курсе самозанятых постараются научить всему, что понадобится им в работе, да и в любой другой профессиональной сфере. Особенно он полезен будет тем, кто занимается развитием собственных проектов.

— Участники научатся понимать свои и чужие эмоции, организовывать себя при помощи тайм-менеджмента и научатся выступать перед аудиторией, — подчеркивают организаторы.