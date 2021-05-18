Самарцы предпочитают онлайн-выборы в предварительном голосовании "Единой России"

Предварительное голосование состоится уже скоро Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области продолжается регистрация избирателей на предварительное голосование партии "Единая России". Она продлится до 28 мая. В Самарской области, по данным на 14 мая, уже 86075 человек собираются сделать свой выбор в режиме онлайн - это 3,6 % от общего числа избирателей в регионе.

Секретарь регионального отделения партии и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил активность, проявленную волонтерами и общественниками на этапе регистрации участников предварительного голосования.

- Мы пригласили к участию в голосовании тех, кто в непростой период пандемии проявил свои самые лучшие человеческие и профессиональные качества — наших замечательных волонтеров, общественных активистов, медиков. Таких кандидатов у нас в регионе достаточно много, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что процедура голосования пройдет с 24 по 30 мая. Участвовать в ней просто - достаточно зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Итоги будут подведены 1 июня.