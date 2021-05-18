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Общество18 мая 2021 12:53

Дмитрий Азаров назвал топ-5 приоритетов в работе правительства Самарской области на ближайшие годы

Губернатор обозначил основные направления работы властей в своем послании 18 мая 2021 года
Дарья ГОРОХОВА
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Губернатор рассказал об основных задачах, стоящих перед правительством региона

Губернатор рассказал об основных задачах, стоящих перед правительством региона

Во вторник, 18 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с ежегодным посланием к жителям и депутатам губдумы. В нем он обозначил пять ключевых задач, стоящих перед правительством региона. Это оперативность и качество оказания первичной медпомощи, экономическое развитие, система ЖКХ, экология, а также ремонт и строительство дорог, работа общественного транспорта.

Дмитрий Азаров отметил, что вопрос с оказанием первичной медпомощи обострился в прошлом году – в период коронавируса, когда возросла нагрузка на систему здравоохранения. Пандемия приостановила и темпы развития экономики региона. Губернатор заявил, что в этом году планируется выйти на показатели 2018-2019 гг.

В последнее время жители стали больше жаловаться на работу системы ЖКХ. Глава региона поддержал критику жителей в адрес УК и ресурсников. По его мнению, она обоснована.

– Люди хотят за свои деньги иметь надлежащее качество услуг. Они устали быть вечными просителями у разных контор и бизнес-структур, – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор обратил внимание, что к нему также продолжают поступать сотни и даже тысячи жалоб на экологическую ситуацию в разных городах области. Часть проблем уже удалось решить, но некоторые все еще требуют вмешательства властей.

– В ближайшие годы приоритетом работы всех органов власти в Самарской области должно стать решение всех этих проблем. Им должна быть подчинена наша бюджетная политика, законодательная деятельность и организационная работа, – подчеркнул губернатор.