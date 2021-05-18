В Самаре набережные трижды опрыскают от комаров

Набережную Волги обработают от комаров и клещей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре набережную Волги обезопасят от комаров и клещей. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили в городской администрации. Здесь рассказали о работах по подготовке прогулочной зоны к летнему сезону.

- В 2021 году на территории набережной реки Волги в Самаре к летнему сезону высажено 2 600 саженцев цветов, - рассказали в мэрии.

Также службы благоустройства покрасили 109 металлических урн, 382 лавочки, 226 парковочных столбиков, а еще - малые архитектурные формы на I и IV очередях набережной, деревянные элементы на детских площадках на I и IIочередях набережной и деревянные настилы на I очереди набережной в районе Некрасовского спуска

- Также на набережной реки Волги проведены работы по двукратной акарицидной обработке от клещей на площади 13,8 га, - рассказали в мэрии. - Кроме того, запланированы работы по трехкратной инсектицидной обработке от кровососущих летающих насекомых. Сроки проведения: 15-31 мая, 10-20 июня, и 10 – 31 июля.