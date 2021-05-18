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Общество18 мая 2021 13:13

Врачи в Самарской области смогут получить ипотеку по льготным ставкам

Такое предложение внес губернатор Дмитрий Азаров во время оглашения своего послания
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Врачам помогут обзавестись новым жильем

Врачам помогут обзавестись новым жильем

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил увеличить объем поддержки медикам в регионе. Так уже сегодня в полтора раза увеличены выплаты тем, кто переезжает в отдаленные районы. Только в этом году ее получат 93 работника. Так, денежные средства получат медсестры, переезжающие в малые города и села. Также глава региона предложил помогать таким медработникам с получение нового жилья.

- Предлагаю установить для врачей частичную компенсацию расходов по банковской ипотечной ставке. Такой механизм должен работать дифференцированно, в зависимости от района и от сложностей, там существующих. Подобная схема работы уже есть в сфере IT - нужно распространить ее на медицинские учреждения. Жду предложений до 1 августа, - поручил губернатор.

Также Дмитрий Азаров потребовал разработать механизм компенсации части первоначального взноса на новое жилье для педагогов и медиков.