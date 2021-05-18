Самарский политех и "ОДК-Кузнецов" объявили о сотрудничестве

Алексей Соболев и Дмитрий Быков подписали дорожную карту Фото: Предоставлено "Комсомолке"

17 мая ПАО "ОДК-Кузнецов" и Самарский государственный технический университет договорились о сотрудничестве. Уже накануне они подписали дорожную карту, в которой расписан план совместных мероприятий на 2021 год.

На встрече управляющий директор двигателестроительного предприятия Алексей Соболев и ректор вуза Дмитрий Быков обсудили рабочие моменты. Взаимодействие обещает быть плодотворным.

- Самарский политех представил основные научно-технические разработки, представляющие потенциальный практический интерес для нас. Вуз готовит специалистов, которые востребованы в сфере промышленности, - поделился Алексей Соболев.

По словам директора, кадры, которые готовят в университете, смогут в дальнейшем решать задачи, поставленные и перед "ОДК-Кузнецов", являющимся одним из крупнейших двигателестроительных производств в стране.

Дмитрий Быков подтвердил, что в СамГТУ готовы прислушаться к потенциальному работодателю для ребят и дать студентам всем необходимые для трудоустройства на предприятии знания.

Задачи по совместной работе уже сформированы. В частности, речь идет об интеграции аддитивных технологий в литейное производство, разработке интерактивных технических руководств дополненной реальности, тренажерах виртуальной и дополненной реальности для производственного оборудования и других идей, которые успешно реализуются в политехе.

Уже в 2021 году планируют приступить к практической подготовке студентов и повышению квалификации преподавателей СамГТУ на базе учебного центра "ОДК-Кузнецов". Приемная кампания будет организована также с учетом набора на целевое обучение. Работники "ОДК-Кузнецов", в свою очередь, будут повышать квалификацию по программам СамГТУ.