Социальная сеть Вконтакте запустила свой сервис проката самокатов в Самаре

В Самаре появилось еще больше самокатов в аренду

Популярная социальная сеть Вконтакте запустила собственный кикшеринг для жителей Самары «Прокат ВКонтакте». Прокат электросамокатов осуществляется сервисом городской мобильности Ситимобил совместно с VK.

- Первым партнером выступил кикшеринг Urent. Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируется подключить и других партнёров-вендоров аренды самокатов, - рассказали представители сервиса аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте».

В настоящее время прокат электросамокатов от социальной сети доступен для жителей Самары, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Парковки самокатов можно найти по всему городу. Чтобы взять в аренду электросамокат достаточно войти в свой профиль ВКонтакте через мобильное приложение, а во вкладке «Сервисы» выбрать необходимую услугу.

Стоит отметить, что «Прокат Вконтакте» - это первый пример интеграции сервиса микромобильности в социальной сети. По словам директора по развитию суперприложения Вконтакте Антона Циварева, такая технологическая и операционная синергия компаний позволит предлагать пользователям больше возможностей, а также даст толчок к развитию нового бизнес-направления в стране.

Что касается стоимости поездки, то она будет складываться с учетом конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Подробности можно посмотреть в приложении, выбрав понравившийся электросамокат. Пользователям Проката ВКонтакте будут доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.