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Здоровье18 мая 2021 13:36

Коронавирус 18 мая в Самарской области: заразились 113 человек, умерли 15 пациентов

Приводим статистику заболевания коронавирусом на 18 мая 2021 года
Дарья ГОРОХОВА
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Коронавирус пока не спешит сдавать позиции в Самарской области

Коронавирус пока не спешит сдавать позиции в Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировали 113 новых случаев заражения COVID-19. Это чуть меньше, чем накануне. Лечение закончили 105 человек, умерли 15 пациентов. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф на вторник, 18 мая.

Суточный прирост больных по России – 8 183. Зараженных нашли в 84 регионах страны. Общее число инфицированных возросло до 4 957 756. Лечение закончили еще 8 972 человека. Всего выздоровели 4 572 226 россиян.

Количество летальных случаев за прошедшие сутки в стране – 364. За все время победить коронавирус не смогли 116 575 жителей России.

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