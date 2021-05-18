В Самаре в июне может пройти заседание Совета безопасности по экологии

Губернатор рассказал о планах в сфере экологии

В Самарской области для улучшения экологической обстановки проводится целый ряд мероприятий: уже удалось на 7 тысяч тонн за пять лет уменьшить общий объем выбросов в атмосферу. На 16% снизились объемы неочищенных стоков в Волгу. С 2019 года ликвидированы 917 несанкционированных свалок. И подобная работа продолжится активно. Уже спроектированы четыре новых многофункциональных комплекса по обращению с отходами в Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Сергиевском, Хворостянском районах. В 2021 году начнется строительство восьми очистных сооружений.

Также губернатор отметил, что сегодня контролирующие ведомства сегодня обеспечены всем необходимым инструментом для того, чтобы следить за работающими на территории региона предприятиями. Чтобы оперативно отслеживать состояние воздуха, за счет бюджетных средств по поручению Губернатора создана специальная система мониторинга.

- Что вам еще нужно, чтобы действовать активно? Жестко и эффективно, как написано в ваших должностных инструкциях. Если для этого нужно провести специальное заседание Совета Безопасности страны по экологии здесь, то знайте – я уже обратился с такой инициативой. Думаю, что в июне оно пройдет здесь с участием секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.