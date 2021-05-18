В Самарской области займутся комплексной модернизацией системы здравоохранения

Дмитрий Азаров обратился к жителям региона и к депутатам с ежегодным посланием Фото: Андрей Савельев

В правительстве Самарской области подготовили пилотную программу комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения, которая рассчитана до 2025 года. На реализацию программы было выделено 7,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. На это финансирование планируется не только построить новые поликлиники в Самарской области, но и провести ремонт и закупить новое оборудование в уже существующие учреждения. Кроме того, планируется обновить транспортный парк лечебных учреждений.

Так, в 2021-2023 годах запланировано строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары, а также провести реконструкцию поликлиники Нефтегорской ЦРБ. Также в ближайшие три года начнется строительство новых лечебных учреждений в Волжском районе и Кинеле.

- До конца 2023 года в регионе появятся модульные здания для размещения 5 клинико-диагностических отделений, 7 врачебных амбулаторий, 10 офисов врача общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов, - добавил Дмитрий Азаров в своем обращении.

В программу комплексной модернизации уже заложены средства на закупку 3,6 тысяч единиц оборудования, в том числе 139 единиц «тяжелого».