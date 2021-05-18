В Самарской области с приходом весны вырос спрос на мобильный интернет

Фото Романа Самборского

Весна для абонентов МегаФона в Самарской области стала временем прогулок со смартфонами. Увеличение времени, проведенного на улице, подстегнуло спрос на мобильный интернет. Так за два месяца весны самарцы израсходовали на 35% больше трафика, чем годом ранее.

Самую высокую концентрацию любителей гулять по сети связисты обнаружили в Самаре, Тольятти и Сызрани. Города также стали лидерами региона по расходу интернет-трафика. С начала весны здесь загрузили объем данных, сопоставимый с 10 миллионами фильмов в HD-качестве. Среди небольших населенных пунктов погожие деньки проводят онлайн жители сел Зубчаниновка, Подстепки и Кинель-Черкассы.

«Мобильный променад» в Самарской области наиболее популярен в выходные после 15:00, самым интернет-активным днем весной стало воскресенье. Понедельник – дни телефонных переговоров, в начале рабочей недели пользователи меньше времени проводят онлайн, предпочитая общаться голосом. Реже всего созваниваются в воскресенье.

В 2021 году самарцы стали чаще прибегать к традиционной телефонной связи. Ежемесячно в среднем абонент МегаФона в регионе стал говорить на 25 минут больше, чем годом ранее. Самые общительные – жители областной столицы, Тольятти и Сызрани, а также сел Зубчаниновка, Кинель-Черкассы и поселка Безенчук.

Весеннее тепло активизировало общение и в социальных сетях. С начала весны почти на 40% трафика больше израсходовали в ВКонтакте, на 28% в Instagram и на 17% в сервисе коротких видео TikTok в сравнении с аналогичным периодом зимы.

Гуляют в Самарской области на самых высоких скоростях. По данным независимого исследования международной компании Ookla МегаФон четвертый год подряд сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания по итогам первого квартала по региону в сети LTE оператора составляет 24,75 Мбит/с.