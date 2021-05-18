В Самаре пройдет крупный форум для предпринимателей

Бизнесменам предоставится уникальный шанс узнать много интересного Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре с 26 по 29 мая пройдет ежегодное бизнес-событие весны - форум "Мой бизнес 63". Он приурочен ко Дню Российского предпринимательства и организован областным министерством экономического развития и инвестиций.

Мероприятие состоится на площадке нового регионального центра "Мой бизнес". Проводится оно в рамках реализации нацпроектов, посвященных малому и среднему предпринимательству. Власти таким образом поддерживают тех, кто пытается реализовать полезные инвестиционные проекты.

На форме представители бизнеса смогут пообщаться друг с другом. Также они получают много полезной информации от федеральных и региональных экспертов, которые будут там выступать.

- Современные, просторные и оборудованные помещения нового центра позволяют провести параллельно несколько секций. Программа разработана таким образом, что будут учтены все запросы и интересы предпринимателей и самозанятых, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Добавим, что в день открытия, 26 мая, на форуме наградят предпринимателей, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие губернии.

Ознакомиться с полной программой форума и зарегистрироваться можно до 25 мая по ссылке. Центр "Мой бизнес" находится на улице Молодогвардейская, 211. На встречах будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора.