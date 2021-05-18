Сборная Самарской области закончила сезон Высшей лиги по регби-7 на четвертом месте

В заключительном туре самарские регбисты заняли пятое место.

Сборная Самарской области завершила сезон Высшей лиги по регби-7 на четвертом месте. Это лучший результат в истории клуба, сообщает пресс-служба РК «Самара».

На днях в Белгороде закончился четвертый тур чемпионата Высшей лиги, где сборная Самарской области стала пятой.

- Соревнования выдались нелегкими, пройдя без поражений групповой этап, в четверть финале команде из Самары не удалось одолеть РК «Динамо», счет встречи 26:0. Следующие две игры для нашей команды оказались успешнее. Матч против РК «Сибирь» завершился со счётом 29:5, а РК «Балтийский шторм» обыграли со счетом 39:5, - рассказали в «Самаре».

Теперь сборная Самарской области вернулась домой и готовится к соревнованиям по пляжному регби, которые пройдут 5-6 июня.