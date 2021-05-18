В Самаре на улице Победы нашли младенца, завернутого в джинсовую куртку

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, в арке между домами №133 и №135 по улице Победы, был найден двухнедельный мальчик, завернутый в джинсовую куртку, фиолетовую майку и розовую пеленку. Ребенка нашли около половины восьмого утра, 9 апреля 2021 года.

- По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Следственное управление просит откликнуться свидетелей и лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению. Имеющуюся информацию просьба сообщить по телефону 8 937 235 75 55.