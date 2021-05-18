Адское пекло: аномальная жара в Самаре не спадет до 21 мая

Жара будет изнурять самарцев до конца мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни. По прогнозу синоптиков аномальная жара сохранится до конца недели.

- В период 18-21 мая 2021г в Самарской области сохранится аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9º и более, - сообщили синоптики.

Так, 19 мая, в Самаре будет по-прежнему свыше 30 градусов тепла, местами по области столбики термометра поднимутся до +35. Осадков в этот день не ожидается, как и сильного ветра.

20 мая, в четверг, по прогнозу синоптиков, также сохранится повышенная температура воздуха до +30 градусов. Синоптики не исключают, что в этот день возможен кратковременный дождь, а местами может пройти гроза.

В пятницу, 21 мая, осадков не прогнозируется. Температура воздуха в Самарской области будет колебаться в пределах +25...+30 градусов.

По сообщению синоптиков, в первой половине недели сохранится по-летнему жаркая погода, местами с кратковременными дождями и грозами. К концу недели влияние антициклона немного ослабеет и температурный фон немного снизится.