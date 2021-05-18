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Общество18 мая 2021 17:17

ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса

Приоритет ВТБ в рамках реализации технологической трансформации — создание максимально удобных и безопасных сервисов для клиентов
Источник:kp.ru
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ВТБ продолжает активно развивать цифровые сервисы

ВТБ продолжает активно развивать цифровые сервисы

ВТБ начал выдавать электронные налоговые гарантии клиентам из сегмента крупного бизнеса. Этот сервис позволяет корпоративным клиентам ВТБ существенно ускорить подачу документов в ФНС и возмещение уплаченных налогов. Ранее ВТБ запустил сервис по выдаче электронных банковских гарантий клиентам среднего и малого бизнеса.

Электронная налоговая гарантия подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и передается клиенту через Систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» для дальнейшего направления по каналам электронного документооборота в налоговые органы.

«Приоритет ВТБ в рамках реализации технологической трансформации — создание максимально удобных и безопасных сервисов для клиентов. Одна из важнейших задач — создание цифровых решений для ускорения рутинных процессов и выделения времени для решения стратегических задач для корпоративных клиентов. Сервис по выдаче электронных банковских гарантий клиентам из крупного корпоративного бизнеса — еще один шаг в этом направлении. Технологические решения сервиса не только позволили клиентам ускорить возмещение уплаченных налогов, но и вывели на новый уровень безопасность процесса за счет повышения надежности системы», — заявил заместить президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Приоритетом нашего банка является развитие цифровых процессов и сокращение бумажного документооборота, поэтому запуск электронных налоговых гарантий — это еще одно новое технологическое решение, которое будет востребовано среди клиентов крупного бизнеса. В дальнейшем мы планируем масштабировать цифровизацию проектов и полностью перевести документарный бизнес в диджитал-пространство», — прокомментировал начальник управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев.

ВТБ продолжает активно развивать цифровые сервисы по документарным операциям: в декабре Банк ВТБ первым в России выдал цифровую банковскую гарантию в режиме промышленной эксплуатации российской блокчейн-платформы Мастерчейн — первой сертифицированной блокчейн-платформы, использующей средства криптографической защиты информации.