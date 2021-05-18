В 2021 году в Самаре впервые появятся троллейбусы с кондиционерами

Точные сроки поставки неизвестны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в этом году появятся первые троллейбусы, оборудованные кондиционерами. Об этом сообщил заместитель главы департамента транспорта Юрий Тапилин.

- В 2021 году по нацпроекту будут закуплены 22 новых троллейбуса с раздельной системой кондиционирования, - рассказал Юрий Тапилин.

Раздельная система кондиционирования предполагает подачу холодного воздуха отдельно в кабину водителя и пассажирам.

Однако в администрации не уточнили, в какие сроки новый комфортабельный транспорт будет поставлен в Самару.

Стоит отметить, что такие троллейбусы будут очень актуальны в эти дни. Напомним, по прогнозу синоптиков, до конца недели в Самаре сохранится аномальная жара до +35 градусов.